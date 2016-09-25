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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Симеоне 47
1:1
Матч завершен
Пескара
Пескара
Манай 85
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
25 сент. 2016, 16:00 МСК
25.09.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
1
Перин
Маттиа Перин
90
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
30
Ригони
Лука Ригони
90
10
Нтчам
Оливье Нтчам
45
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
2
Эденилсон
Эденилсон
90
11
Окампос
Лукас Окампос
21
9
Симеоне
Джованни Симеоне
47'
47'
76
Запасные
38
Зима
Лукаш Зима
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
28
Бривио
Давиде Бривио
24
Муньос
Эсекьель Муньос
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
14
Бираски
Давиде Бираски
4
Кофи
Исаак Кофи
99
Нинкович
Никола Нинкович
13
Гакпе
Серж Гакпе
27
Пандев
Горан Пандев
22
Лазович
Дарко Лазович
Пескара
мин
16
Бругман
Гастон Бругман
90
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
81
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
70
10
Бенали
Ахмад Бенали
90
28
Митрица
Александру Митрица
64
17
Капрари
Джанлука Капрари
90
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
13
Жупарич
Дарио Жупарич
26
Виттурини
Давиде Виттурини
20
Аквилани
Альберто Аквилани
7
Верре
Валерио Верре
6
Кристанте
Бриан Кристанте
5
Бруно
Алессандро Бруно
27
Петтинари
Стефано Петтинари
9
Манай
Рей Манай
85'
30
Мурич
Роберт Мурич