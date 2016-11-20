Матч завершен
Кротоне
Кротоне
0:2
Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 80
Белотти 89
Серия А, 13 тур

Серия А,

13 тур

Италия
20 нояб. 2016, 17:00 МСК
20.11.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Кротоне
мин
7
Палладино
Раффаэле Палладино
90
1
Кордас
Алекс Кордас
90
15
Месба
Джамел Месба
90
22
Рози
Алеандро Рози
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
28
Капецци
Леонардо Капецци
90
18
Барберис
Андреа Барберис
90
6
Роден
Маркус Роден
81
29
Тротта
Марселло Тротта
70
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
95
Кожокару
Валентин Кожокару
5
Феста
Марко Феста
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
20
Сальцано
Аньелло Сальцано
87
Мартелла
Бруно Мартелла
42
Борелло
Джузеппе Борелло
12
Стоян
Адриан Стоян
77
Фацци
Николо Фацци
14
Сульич
Казим Сульич
99
Сими
Сими
Торино
мин
21
Харт
Джо Харт
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
72
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
4
Кастан
Леандро Кастан
90
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
15
Бенасси
Марко Бенасси
78
10
Льяич
Адем Льяич
90
9
Белотти
Андреа Белотти
80'
89'
80', 89'
90
14
Фальке
Яго Фальке
60
Запасные
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
5
Бово
Чезаре Бово
93
Айети
Арлинд Айети
22
Оби
Жоэль Оби
6
Аква
Африйе Аква
25
Лукич
Саша Лукич
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
11
Лопес
Макси Лопес
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
31
Бойе
Лукас Бойе