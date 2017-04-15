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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 66
1:1
Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Сими 81
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
15 апр. 2017, 16:00 МСК
15.04.2017, 16:00 МСК
суббота
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Торино
мин
8
Базелли
Даниэле Базелли
84
21
Харт
Джо Харт
90
5
Карлао
Карлао
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
23
Баррека
Антонио Баррека
90
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
76
10
Льяич
Адем Льяич
90
14
Фальке
Яго Фальке
90
11
Лопес
Макси Лопес
45
9
Белотти
Андреа Белотти
66'
66'
90
Запасные
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
1
Паделли
Даниэле Паделли
24
Моретти
Эмилиано Моретти
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
93
Айети
Арлинд Айети
26
Авелар
Данило Авелар
15
Бенасси
Марко Бенасси
25
Лукич
Саша Лукич
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
31
Бойе
Лукас Бойе
92
Де Лука
Мануэль Де Лука
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
12
Стоян
Адриан Стоян
90
22
Рози
Алеандро Рози
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
18
Барберис
Андреа Барберис
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
76
6
Роден
Маркус Роден
56
29
Тротта
Марселло Тротта
69
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
5
Феста
Марко Феста
33
Висково
Аньелло Висково
15
Месба
Джамел Месба
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
3
Клейтон
Клейтон
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
28
Капецци
Леонардо Капецци
20
Котник
Андрей Котник
27
Акости
Боаду Максвелл Акости
42
Сульич
Казим Сульич
9
Налини
Андреа Налини
99
Сими
Сими
81'