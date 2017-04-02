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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Пескара
Пескара
Палетта 12
1:1
Матч завершен
Милан
Милан
Пашалич 41
Серия А, 30 тур
Серия А,
30 тур
Италия
2 апр. 2017, 16:00 МСК
2.04.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Пескара
мин
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
90
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
83
Бово
Чезаре Бово
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
13
Мунтари
Салли Мунтари
66
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
90
17
Капрари
Джанлука Капрари
76
15
Баэбек
Жан-Кристоф Баэбек
90
10
Бенали
Ахмад Бенали
90
Запасные
31
Биццарри
Альбано Биццарри
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
7
Верре
Валерио Верре
16
Бругман
Гастон Бругман
5
Бруно
Алессандро Бруно
28
Митрица
Александру Митрица
36
Кубас
Адриан Кубас
20
Черри
Альберто Черри
9
Кастанос
Григорис Кастанос
30
Мурич
Роберт Мурич
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
21
Вангиони
Леонел Вангиони
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
12'
12'
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
96
Калабрия
Давиде Калабрия
90
14
Фернандес
Матиас Фернандес
78
23
Соса
Хосе Соса
70
80
Пашалич
Марио Пашалич
41'
41'
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
70
Бакка
Карлос Бакка
58
11
Окампос
Лукас Окампос
90
Запасные
35
Плиццари
Алессандро Плиццари
30
Сторари
Марко Сторари
17
Сапата
Кристиан Сапата
31
Антонелли
Лука Антонелли
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
15
Гомес
Густаво Гомес
33
Куцка
Юрай Куцка
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
73
Локателли
Мануэль Локателли
9
Лападула
Джанлука Лападула