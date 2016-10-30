Матч завершен
Милан
Милан
Бонавентура 49
1:0
Матч завершен
Пескара
Пескара
Серия А, 11 тур

Серия А,

11 тур

Италия
30 окт. 2016, 17:00 МСК
30.10.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
49'
49'
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
15
Гомес
Густаво Гомес
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
23
Соса
Хосе Соса
68
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
62
70
Бакка
Карлос Бакка
84
8
Сусо
Сусо
90
Запасные
1
Габриэл
Габриэл
35
Плиццари
Алессандро Плиццари
17
Сапата
Кристиан Сапата
4
Эли
Родриго Эли
33
Куцка
Юрай Куцка
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
80
Пашалич
Марио Пашалич
7
Адриано
Луис Адриано
9
Лападула
Джанлука Лападула
63
Кутроне
Патрик Кутроне
Пескара
мин
28
Митрица
Александру Митрица
77
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
35
Кода
Андреа Кода
74
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
90
16
Бругман
Гастон Бругман
90
20
Аквилани
Альберто Аквилани
56
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
90
10
Бенали
Ахмад Бенали
90
17
Капрари
Джанлука Капрари
90
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
3
Бираги
Кристиано Бираги
26
Виттурини
Давиде Виттурини
21
Пепе
Симоне Пепе
6
Кристанте
Бриан Кристанте
5
Бруно
Алессандро Бруно
27
Петтинари
Стефано Петтинари
9
Манай
Рей Манай
30
Мурич
Роберт Мурич