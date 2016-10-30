Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Ювентус
Локомотив
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Милан
Милан
Бонавентура 49
1:0
Матч завершен
Пескара
Пескара
Серия А, 11 тур
Серия А,
11 тур
Италия
30 окт. 2016, 17:00 МСК
30.10.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
49'
49'
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
15
Гомес
Густаво Гомес
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
23
Соса
Хосе Соса
68
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
62
70
Бакка
Карлос Бакка
84
8
Сусо
Сусо
90
Запасные
1
Габриэл
Габриэл
35
Плиццари
Алессандро Плиццари
17
Сапата
Кристиан Сапата
4
Эли
Родриго Эли
33
Куцка
Юрай Куцка
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
80
Пашалич
Марио Пашалич
7
Адриано
Луис Адриано
9
Лападула
Джанлука Лападула
63
Кутроне
Патрик Кутроне
Пескара
мин
28
Митрица
Александру Митрица
77
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
35
Кода
Андреа Кода
74
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
90
16
Бругман
Гастон Бругман
90
20
Аквилани
Альберто Аквилани
56
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
90
10
Бенали
Ахмад Бенали
90
17
Капрари
Джанлука Капрари
90
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
3
Бираги
Кристиано Бираги
26
Виттурини
Давиде Виттурини
21
Пепе
Симоне Пепе
6
Кристанте
Бриан Кристанте
5
Бруно
Алессандро Бруно
27
Петтинари
Стефано Петтинари
9
Манай
Рей Манай
30
Мурич
Роберт Мурич