Матч завершен
Торино
Турин
0:0
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 4 тур

Серия А,

4 тур

Италия
18 сент. 2016, 16:00 МСК
18.09.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Даниэле Киффи
Даниэле Киффи
Главный Судья
Составы
Торино
мин
21
Харт
Джо Харт
90
22
Оби
Жоэль Оби
72
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
32
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
5
Бово
Чезаре Бово
90
4
Кастан
Леандро Кастан
90
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
6
Аква
Африйе Аква
90
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
90
31
Бойе
Лукас Бойе
90
14
Фальке
Яго Фальке
65
Запасные
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
24
Моретти
Эмилиано Моретти
13
Россеттини
Лука Россеттини
23
Баррека
Антонио Баррека
20
Вивес
Джузеппе Вивес
15
Бенасси
Марко Бенасси
8
Базелли
Даниэле Базелли
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
25
Лукич
Саша Лукич
30
Араму
Маттиа Араму
92
Де Лука
Мануэль Де Лука
Эмполи
мин
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
15
Коста
Андреа Коста
44
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
5
Маури
Хосе Маури
56
10
Сапонара
Риккардо Сапонара
76
88
Тельо
Андрес Тельо
90
18
Джилардино
Альберто Джилардино
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
24
Чосич
Урош Чосич
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
19
Барба
Федерико Барба
4
Димарко
Федерико Димарко
77
Бюхель
Марсель Бюхель
8
Диуссе
Ассане Диуссе
33
Крунич
Раде Крунич
31
Перейра
Матеус Перейра
7
Маккароне
Массимо Маккароне
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе