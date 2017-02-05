Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Пуччарелли 45
1:1
Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 11
Серия А, 23 тур

Серия А,

23 тур

Италия
5 февр. 2017, 17:00 МСК
5.02.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
15
Коста
Андреа Коста
10
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
8
Диуссе
Ассане Диуссе
90
10
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
79
33
Крунич
Раде Крунич
90
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
45'
45'
90
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
24
Чосич
Урош Чосич
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
4
Димарко
Федерико Димарко
13
Везели
Фредерик Везели
77
Бюхель
Марсель Бюхель
5
Маури
Хосе Маури
88
Тельо
Андрес Тельо
17
Зайц
Миха Зайц
27
Тиам
Маме Тиам
7
Маккароне
Массимо Маккароне
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
Торино
мин
21
Харт
Джо Харт
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
69
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
93
Айети
Арлинд Айети
90
23
Баррека
Антонио Баррека
90
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
82
15
Бенасси
Марко Бенасси
90
10
Льяич
Адем Льяич
90
9
Белотти
Андреа Белотти
11'
11'
90
14
Фальке
Яго Фальке
74
Запасные
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
87
Буонджорно
Алессандро Буонджорно
22
Оби
Жоэль Оби
25
Лукич
Саша Лукич
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
19
Итурбе
Хуан Итурбе
31
Бойе
Лукас Бойе
85
Берарди
Филиппо Берарди