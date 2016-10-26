Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 35
Икарди 88
2:1
Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 63
Серия А, 10 тур

Серия А,

10 тур

Италия
26 окт. 2016, 21:45 МСК
26.10.2016, 21:45 МСК
среда
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
19
Банега
Эвер Банега
90
6
Мариу
Жоау Мариу
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
23
Эдер
Эдер
74
9
Икарди
Мауро Икарди
35'
88'
35', 88'
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
21
Сантон
Давиде Сантон
13
Раноккия
Андреа Раноккия
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
95
Мянго
Сенна Мянго
94
Яо
Элож Яо
44
Перишич
Иван Перишич
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
10
Йоветич
Стеван Йоветич
8
Паласио
Родриго Паласио
96
Габриэль
Габриэль
Торино
мин
21
Харт
Джо Харт
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
23
Баррека
Антонио Баррека
90
22
Оби
Жоэль Оби
76
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
6
Аква
Африйе Аква
60
10
Льяич
Адем Льяич
90
9
Белотти
Андреа Белотти
63'
63'
90
14
Фальке
Яго Фальке
45
Запасные
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
5
Бово
Чезаре Бово
93
Айети
Арлинд Айети
20
Вивес
Джузеппе Вивес
15
Бенасси
Марко Бенасси
8
Базелли
Даниэле Базелли
25
Лукич
Саша Лукич
11
Лопес
Макси Лопес
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
31
Бойе
Лукас Бойе