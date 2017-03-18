Матч завершен
Торино
Турин
Базелли 33
Аква 59
2:2
Матч завершен
Интер
Милан
Кондогбиа 27
Кандрева 62
Серия А, 29 тур

Серия А,

29 тур

Италия
18 марта 2017, 20:00 МСК
18.03.2017, 20:00 МСК
суббота
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Торино
мин
21
Харт
Джо Харт
90
6
Аква
Африйе Аква
59'
59'
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
25
Лукич
Саша Лукич
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
33'
33'
85
10
Льяич
Адем Льяич
65
9
Белотти
Андреа Белотти
90
19
Итурбе
Хуан Итурбе
70
Запасные
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
5
Карлао
Карлао
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
4
Кастан
Леандро Кастан
23
Баррека
Антонио Баррека
14
Фальке
Яго Фальке
15
Бенасси
Марко Бенасси
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
11
Лопес
Макси Лопес
31
Бойе
Лукас Бойе
Интер
мин
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
27'
27'
76
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
62'
62'
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
17
Медель
Гари Медель
57
19
Банега
Эвер Банега
60
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
2
Андреолли
Марко Андреолли
21
Сантон
Давиде Сантон
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
20
Сейнсбери
Трент Сейнсбери
6
Мариу
Жоау Мариу
77
Брозович
Марсело Брозович
23
Эдер
Эдер
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
96
Габриэль
Габриэль