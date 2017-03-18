Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Торино
Турин
Базелли 33
Аква 59
2:2
Матч завершен
Интер
Милан
Кондогбиа 27
Кандрева 62
Серия А, 29 тур
Серия А,
29 тур
Италия
18 марта 2017, 20:00 МСК
18.03.2017, 20:00 МСК
суббота
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Торино
мин
21
Харт
Джо Харт
90
6
Аква
Африйе Аква
59'
59'
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
25
Лукич
Саша Лукич
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
33'
33'
85
10
Льяич
Адем Льяич
65
9
Белотти
Андреа Белотти
90
19
Итурбе
Хуан Итурбе
70
Запасные
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
5
Карлао
Карлао
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
4
Кастан
Леандро Кастан
23
Баррека
Антонио Баррека
14
Фальке
Яго Фальке
15
Бенасси
Марко Бенасси
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
11
Лопес
Макси Лопес
31
Бойе
Лукас Бойе
Интер
мин
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
27'
27'
76
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
62'
62'
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
17
Медель
Гари Медель
57
19
Банега
Эвер Банега
60
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
2
Андреолли
Марко Андреолли
21
Сантон
Давиде Сантон
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
20
Сейнсбери
Трент Сейнсбери
6
Мариу
Жоау Мариу
77
Брозович
Марсело Брозович
23
Эдер
Эдер
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
96
Габриэль
Габриэль