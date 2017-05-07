Матч завершен
Пескара
Пескара
0:1
Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Тонев 71
Серия А, 35 тур

Серия А,

35 тур

Италия
7 мая 2017, 16:00 МСК
7.05.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Пескара
мин
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
90
83
Бово
Чезаре Бово
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
82
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
66
16
Бругман
Гастон Бругман
90
7
Верре
Валерио Верре
90
17
Капрари
Джанлука Капрари
90
15
Баэбек
Жан-Кристоф Баэбек
66
10
Бенали
Ахмад Бенали
90
Запасные
31
Биццарри
Альбано Биццарри
35
Кода
Андреа Кода
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
13
Мунтари
Салли Мунтари
5
Бруно
Алессандро Бруно
28
Митрица
Александру Митрица
36
Кубас
Адриан Кубас
93
Миличевич
Хрвое Миличевич
33
Кулибали
Мамаду Кулибали
20
Черри
Альберто Черри
9
Кастанос
Григорис Кастанос
30
Мурич
Роберт Мурич
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
22
Рози
Алеандро Рози
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
9
Налини
Андреа Налини
75
28
Капецци
Леонардо Капецци
90
18
Барберис
Андреа Барберис
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
6
Роден
Маркус Роден
51
29
Тротта
Марселло Тротта
90
99
Сими
Сими
63
Запасные
5
Феста
Марко Феста
33
Висково
Аньелло Висково
15
Месба
Джамел Месба
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
3
Клейтон
Клейтон
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
21
Куомо
Джузеппе Куомо
24
Тонев
Александар Тонев
71'
92
Борелло
Джузеппе Борелло
20
Котник
Андрей Котник
27
Акости
Боаду Максвелл Акости
42
Сульич
Казим Сульич