Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Палладино 24
Феррари 83
2:1
Матч завершен
Пескара
Пескара
Кампаньяро 82
Серия А, 16 тур

Серия А,

16 тур

Италия
10 дек. 2016, 20:00 МСК
10.12.2016, 20:00 МСК
суббота
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
7
Палладино
Раффаэле Палладино
24'
24'
86
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
83'
83'
90
28
Капецци
Леонардо Капецци
90
18
Барберис
Андреа Барберис
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
6
Роден
Маркус Роден
90
29
Тротта
Марселло Тротта
61
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
87
Запасные
5
Феста
Марко Феста
95
Кожокару
Валентин Кожокару
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
14
Гнаоре
Эдди Гнаоре
20
Сальцано
Аньелло Сальцано
98
Николетти
Мануэль Николетти
12
Стоян
Адриан Стоян
77
Фацци
Николо Фацци
42
Сульич
Казим Сульич
9
Налини
Андреа Налини
99
Сими
Сими
Пескара
мин
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
16
Бругман
Гастон Бругман
90
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
82'
82'
90
37
Гьембер
Норберт Гьембер
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
21
Пепе
Симоне Пепе
16
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
90
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
65
7
Верре
Валерио Верре
53
10
Бенали
Ахмад Бенали
90
17
Капрари
Джанлука Капрари
90
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
3
Бираги
Кристиано Бираги
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
13
Жупарич
Дарио Жупарич
26
Виттурини
Давиде Виттурини
20
Аквилани
Альберто Аквилани
6
Кристанте
Бриан Кристанте
5
Бруно
Алессандро Бруно
27
Петтинари
Стефано Петтинари
9
Манай
Рей Манай
30
Мурич
Роберт Мурич