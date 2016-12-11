Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 16
1:3
Матч завершен
Ювентус
Турин
Игуаин 28
Игуаин 82
Пьянич 90
Серия А, 16 тур

Серия А,

16 тур

Италия
11 дек. 2016, 17:00 МСК
11.12.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Торино
мин
21
Харт
Джо Харт
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
4
Кастан
Леандро Кастан
90
23
Баррека
Антонио Баррека
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
81
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
15
Бенасси
Марко Бенасси
81
10
Льяич
Адем Льяич
90
9
Белотти
Андреа Белотти
16'
16'
90
14
Фальке
Яго Фальке
82
Запасные
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
24
Моретти
Эмилиано Моретти
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
5
Бово
Чезаре Бово
93
Айети
Арлинд Айети
20
Вивес
Джузеппе Вивес
6
Аква
Африйе Аква
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
11
Лопес
Макси Лопес
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
31
Бойе
Лукас Бойе
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
27
Стураро
Стефано Стураро
67
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
71
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
28'
82'
28', 82'
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
81
Запасные
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
25
Нето
Нето
33
Эвра
Патрис Эвра
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
22
Асамоа
Квадво Асамоа
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90'
11
Эрнанес
Эрнанес
18
Лемина
Марио Лемина
21
Дибала
Пауло Дибала