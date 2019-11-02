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Материалы
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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
0:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
де Лигт 70
Серия А, 11 тур
Серия А,
11 тур
Италия
2 нояб. 2019, 22:45 МСК
2.11.2019, 22:45 МСК
суббота
Составы
Торино
мин
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
24
Верди
Симоне Верди
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
23
Мейте
Суалихо Мейте
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
34
Эйна
Ола Эйна
90
4
Лянко
Лянко
90
36
Бремер
Бремер
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
18
Уйкани
Самир Уйкани
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
30
Джиджи
Коффи Джиджи
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
7
Лукич
Саша Лукич
21
Беренгер
Алекс Беренгер
11
Дзадза
Симоне Дзадза
22
Миллико
Винченцо Миллико
Ювентус
мин
7
Роналду
Криштиану Роналду
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
1
Щесны
Войцех Щесны
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
10
Дибала
Пауло Дибала
90
33
Бернардески
Федерико Бернардески
90
4
де Лигт
Матейс де Лигт
70'
70'
90
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
90
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
12
Сандро
Алекс Сандро
13
Данило
Данило
24
Ругани
Даниэле Ругани
28
Демирал
Мерих Демирал
6
Хедира
Сами Хедира
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
23
Джан
Эмре Джан
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
11
Коста
Дуглас Коста