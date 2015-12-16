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Кубок Италии
Ювентус VS Торино
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Ювентус - Торино: 16 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Ювентус
Турин
4:0
Ювентус - Торино: 16 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Торино
Турин
Кубок Италии, 1/8 финала
Кубок Италии,
1/8 финала
Италия
16 дек. 2015, 22:45 МСК
16.12.2015, 22:45 МСК
среда
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Запасные
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
-
15
Барцальи
Андреа Барцальи
-
События
Матч окончен 4:0
Прошлые матчи
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:00
Ювентус
2 : 1
Торино
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:00
Ювентус
2
Торино
1
04.07.2020
04 июля 2020
сб
18:15
Ювентус
4 : 1
Торино
04.07.2020
04 июля 2020
сб
18:15
Ювентус
4
Торино
1
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
22:45
Торино
0 : 1
Ювентус
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
22:45
Торино
0
Ювентус
1
03.05.2019
03 мая 2019
пт
21:30
Ювентус
1 : 1
Торино
03.05.2019
03 мая 2019
пт
21:30
Ювентус
1
Торино
1
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
22:30
Торино
0 : 1
Ювентус
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
22:30
Торино
0
Ювентус
1
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
14:30
Торино
0 : 1
Ювентус
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
14:30
Торино
0
Ювентус
1
03.01.2018
03 янв. 2018
ср
22:45
Ювентус
2 : 0
Торино
03.01.2018
03 янв. 2018
ср
22:45
Ювентус
2
Торино
0
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
21:45
Ювентус
4 : 0
Торино
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
21:45
Ювентус
4
Торино
0
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:45
Ювентус
1 : 1
Торино
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:45
Ювентус
1
Торино
1
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:00
Торино
1 : 3
Ювентус
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:00
Торино
1
Ювентус
3
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Торино
1 : 4
Ювентус
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Торино
1
Ювентус
4
16.12.2015
16 дек. 2015
ср
22:45
Ювентус
4 : 0
Торино
16.12.2015
16 дек. 2015
ср
22:45
Ювентус
4
Торино
0
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
20:00
Ювентус
2 : 1
Торино
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
20:00
Ювентус
2
Торино
1
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
Торино
2 : 1
Ювентус
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
Торино
2
Ювентус
1
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
20:00
Ювентус
2 : 1
Торино
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
20:00
Ювентус
2
Торино
1
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
20:30
Ювентус
1 : 0
Торино
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
20:30
Ювентус
1
Торино
0
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
13:30
Торино
0 : 1
Ювентус
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
13:30
Торино
0
Ювентус
1
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
Торино
0 : 2
Ювентус
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
Торино
0
Ювентус
2
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
22:45
Ювентус
3 : 0
Торино
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
22:45
Ювентус
3
Торино
0
07.03.2009
07 марта 2009
сб
22:30
Торино
0 : 1
Ювентус
07.03.2009
07 марта 2009
сб
22:30
Торино
0
Ювентус
1
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