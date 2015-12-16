Ювентус - Торино: 16 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Ювентус
Турин
4:0

Ювентус - Торино: 16 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Торино
Турин
Кубок Италии, 1/8 финала

Кубок Италии,

1/8 финала

Италия
16 дек. 2015, 22:45 МСК
16.12.2015, 22:45 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Запасные
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
-
15
Барцальи
Андреа Барцальи
-

События

Матч окончен 4:0

Прошлые матчи

05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:00
Ювентус
2 : 1
Торино
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:00
Ювентус
2
Торино
1
04.07.2020 04 июля 2020 сб 18:15
Ювентус
4 : 1
Торино
04.07.2020 04 июля 2020 сб 18:15
Ювентус
4
Торино
1
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 22:45
Торино
0 : 1
Ювентус
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 22:45
Торино
0
Ювентус
1
03.05.2019 03 мая 2019 пт 21:30
Ювентус
1 : 1
Торино
03.05.2019 03 мая 2019 пт 21:30
Ювентус
1
Торино
1
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 22:30
Торино
0 : 1
Ювентус
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 22:30
Торино
0
Ювентус
1
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 14:30
Торино
0 : 1
Ювентус
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 14:30
Торино
0
Ювентус
1
03.01.2018 03 янв. 2018 ср 22:45
Ювентус
2 : 0
Торино
03.01.2018 03 янв. 2018 ср 22:45
Ювентус
2
Торино
0
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 21:45
Ювентус
4 : 0
Торино
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 21:45
Ювентус
4
Торино
0
06.05.2017 06 мая 2017 сб 21:45
Ювентус
1 : 1
Торино
06.05.2017 06 мая 2017 сб 21:45
Ювентус
1
Торино
1
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 17:00
Торино
1 : 3
Ювентус
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 17:00
Торино
1
Ювентус
3
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
Торино
1 : 4
Ювентус
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
Торино
1
Ювентус
4
16.12.2015 16 дек. 2015 ср 22:45
Ювентус
4 : 0
Торино
16.12.2015 16 дек. 2015 ср 22:45
Ювентус
4
Торино
0
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 20:00
Ювентус
2 : 1
Торино
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 20:00
Ювентус
2
Торино
1
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
Торино
2 : 1
Ювентус
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
Торино
2
Ювентус
1
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 20:00
Ювентус
2 : 1
Торино
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 20:00
Ювентус
2
Торино
1
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 20:30
Ювентус
1 : 0
Торино
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 20:30
Ювентус
1
Торино
0
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 13:30
Торино
0 : 1
Ювентус
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 13:30
Торино
0
Ювентус
1
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
Торино
0 : 2
Ювентус
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
Торино
0
Ювентус
2
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 22:45
Ювентус
3 : 0
Торино
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 22:45
Ювентус
3
Торино
0
07.03.2009 07 марта 2009 сб 22:30
Торино
0 : 1
Ювентус
07.03.2009 07 марта 2009 сб 22:30
Торино
0
Ювентус
1

Новости

Ооочень далекий разбег мастера штрафных из «Порту». Разогнался – и пальнул между ног Роналду
#Сержиу Оливейра
10 марта, 02:19
Кьеза мазал по пустым воротам, но дотащил «Ювентус» до овертайма. А без него – вылет
#Федерико Кьеза
10 марта, 01:40
Есть три примера, когда Роналду вытаскивал свои клубы после поражения в плей-офф ЛЧ. Будет ли четвертый с «Порту»?
#Криштиану Роналду
18 февраля, 02:18
«Ювентус» привез смешной гол на 63-й секунде – соперник подкатился под вратаря и забил
1
#Лига чемпионов
17 февраля, 23:48
1
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
# Новости матча
Гайч забил победный мяч в игре с «Ювентусом». Это его второй гол в Италии
21 марта, 18:51
Роналду сыграл 600-й матч в высших дивизионах
14 марта, 22:09
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
Роналду впервые за 15 лет не забил в плей-офф ЛЧ
10 марта, 10:30
«Ювентус» вылетел от «Порту» в овертайме, играя в большинстве. Это его второй подряд вылет в 1/8 финала ЛЧ
10 марта, 01:43
«Ювентус» выкупил Маккенни у «Шальке». Цена трансфера – 18,5 млн евро
03 марта, 17:20
Буффон получил штраф в 5 тысяч евро за богохульство
18 февраля, 20:12
Впервые с апреля-2018 в плей-офф Лиги чемпионов за «Ювентус» забил не Роналду
18 февраля, 01:41