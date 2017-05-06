Матч завершен
Ювентус
Турин
Игуаин 90
1:1
Матч завершен
Торино
Турин
Льяич 52
Серия А, 35 тур

Серия А,

35 тур

Италия
6 мая 2017, 21:45 МСК
6.05.2017, 21:45 МСК
суббота
Составы
Ювентус
мин
25
Нето
Нето
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
28
Ринкон
Томас Ринкон
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
27
Стураро
Стефано Стураро
56
21
Дибала
Пауло Дибала
80
6
Хедира
Сами Хедира
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
Запасные
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
15
Барцальи
Андреа Барцальи
23
Алвес
Дани Алвес
12
Сандро
Алекс Сандро
14
Матиелло
Федерико Матиелло
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
5
Пьянич
Миралем Пьянич
18
Лемина
Марио Лемина
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90'
Торино
мин
21
Харт
Джо Харт
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
75
14
Фальке
Яго Фальке
83
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
10
Льяич
Адем Льяич
52'
52'
90
6
Аква
Африйе Аква
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
31
Бойе
Лукас Бойе
63
Запасные
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
5
Карлао
Карлао
4
Кастан
Леандро Кастан
23
Баррека
Антонио Баррека
22
Оби
Жоэль Оби
15
Бенасси
Марко Бенасси
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
25
Лукич
Саша Лукич
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
11
Лопес
Макси Лопес
19
Итурбе
Хуан Итурбе