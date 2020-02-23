Сократис Папастатопулос
№5
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Греция
Дата рождения
9 июня 1988 (31) год
Рост
185
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 19:30
Арсенал
3 : 2
Эвертон
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 19:30
был в запасе
Арсенал
3
Эвертон
2
был в запасе
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 19:30
Арсенал
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 19:30
был в запасе
Арсенал
4
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 17:00
Бернли
0 : 0
Арсенал
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 17:00
был в запасе
Бернли
0
Арсенал
0
был в запасе
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 15:30
Кристал Пэлас
1 : 1
Арсенал
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
1.01.2020 1 янв. 2020 ср 23:00
Арсенал
2 : 0
Манчестер Юнайтед
42'
42'
42'
1.01.2020 1 янв. 2020 ср 23:00
42'
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
Борнмут
1 : 1
Арсенал
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 19:30
Арсенал
0 : 3
Манчестер Сити
72'
72'
72'
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90'
9.12.2019 9 дек. 2019 пн 23:00
Вест Хэм
1 : 3
Арсенал
9.12.2019 9 дек. 2019 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90'
5.12.2019 5 дек. 2019 чт 23:15
Арсенал
1 : 2
Брайтон & Хов
45'
45'
45'
5.12.2019 5 дек. 2019 чт 23:15
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 90'
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 17:00
Норвич Сити
2 : 2
Арсенал
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 17:00
был в запасе
Норвич Сити
2
Арсенал
2
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 18:00
Арсенал
2 : 2
Саутгемптон
28'
28'
28'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 20:30
Лестер Сити
2 : 0
Арсенал
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 20:30
был в запасе
Лестер Сити
2
Арсенал
0
был в запасе
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 18:00
Арсенал
1 : 1
Вулверхэмптон
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 19:30
Арсенал
2 : 2
Кристал Пэлас
7'
7'
7'
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 19:30
7'
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Кристал Пэлас
2
минуты: 1' - 90'
21.10.2019 21 окт. 2019 пн 22:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Арсенал
86'
86'
86'
21.10.2019 21 окт. 2019 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 16:00
Арсенал
1 : 0
Борнмут
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2019 30 сент. 2019 пн 22:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Арсенал
30.09.2019 30 сент. 2019 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Манчестер Юнайтед
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 18:30
Арсенал
3 : 2
Астон Вилла
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
3
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 18:30
Уотфорд
2 : 2
Арсенал
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Уотфорд
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 18:30
Арсенал
2 : 2
Тоттенхэм
87'
87'
87'
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90'
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