Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Сократис Папастатопулос
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Арсенал
Гражданство
Греция
Дата рождения
9 июня 1988 (31) год
Рост
185
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
отбор че-2020
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
лига чемпионов
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:30
Арсенал
3 : 2
Эвертон
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:30
был в запасе
Арсенал
3
Эвертон
2
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:30
Арсенал
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:30
был в запасе
Арсенал
4
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Бернли
0 : 0
Арсенал
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Бернли
0
Арсенал
0
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
15:30
Кристал Пэлас
1 : 1
Арсенал
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
23:00
Арсенал
2 : 0
Манчестер Юнайтед
42'
42'
42'
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
23:00
42'
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Борнмут
1 : 1
Арсенал
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:30
Арсенал
0 : 3
Манчестер Сити
72'
72'
72'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90'
9.12.2019
9 дек. 2019
пн
23:00
Вест Хэм
1 : 3
Арсенал
9.12.2019
9 дек. 2019
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90'
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
23:15
Арсенал
1 : 2
Брайтон & Хов
45'
45'
45'
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
23:15
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Норвич Сити
2 : 2
Арсенал
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Норвич Сити
2
Арсенал
2
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Арсенал
2 : 2
Саутгемптон
28'
28'
28'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
Лестер Сити
2 : 0
Арсенал
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Лестер Сити
2
Арсенал
0
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Арсенал
1 : 1
Вулверхэмптон
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:30
Арсенал
2 : 2
Кристал Пэлас
7'
7'
7'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:30
7'
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Кристал Пэлас
2
минуты: 1' - 90'
21.10.2019
21 окт. 2019
пн
22:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Арсенал
86'
86'
86'
21.10.2019
21 окт. 2019
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Арсенал
1 : 0
Борнмут
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
22:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Арсенал
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Манчестер Юнайтед
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:30
Арсенал
3 : 2
Астон Вилла
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
3
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:30
Уотфорд
2 : 2
Арсенал
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Уотфорд
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
18:30
Арсенал
2 : 2
Тоттенхэм
87'
87'
87'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90'
Показать все игры