Матч завершен
Арсенал
Лондон
Ляказетт 13
Обамеянг 64
2:1
Матч завершен
Бернли
Бернли
Барнс 43
АПЛ, 2 тур

АПЛ,

2 тур

Англия
17 авг. 2019, 14:30 МСК
17.08.2019, 14:30 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
23
Луис
Давид Луис
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
64'
64'
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
13'
13'
71
1
Лено
Бернд Лено
90
8
Себальос
Даниэль Себальос
83
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
29
Гендузи
Маттео Гендузи
90
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
90
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
46
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
31
Колашинац
Сеад Колашинац
21
Чамберс
Калум Чамберс
7
Мхитарян
Генрих Мхитарян
11
Торрейра
Лукас Торрейра
19
Пепе
Николя Пепе
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
Бернли
мин
9
Вуд
Крис Вуд
61
4
Корк
Джек Корк
90
23
Питерс
Эрик Питерс
90
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
72
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
10
Барнс
Эшли Барнс
43'
43'
90
1
Поп
Ник Поп
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
26
Бардсли
Филлип Бардсли
14
Гибсон
Бен Гибсон
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
25
Леннон
Аарон Леннон
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
19
Родригес
Джей Родригес