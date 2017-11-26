Матч завершен
Бернли
Бернли
0:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Санчес 90
АПЛ, 13 тур

АПЛ,

13 тур

Англия
26 нояб. 2017, 17:00 МСК
26.11.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
6
Ми
Бен Ми
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
16
Дефур
Стивен Дефур
90
4
Корк
Джек Корк
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
12
Брэди
Робби Брэди
90
10
Барнс
Эшли Барнс
90
Запасные
22
Линдегаард
Андерс Линдегаард
26
Бардсли
Филлип Бардсли
28
Лонг
Кевин Лонг
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
18
Вествуд
Эшли Вествуд
9
Воукс
Сэм Воукс
11
Вуд
Крис Вуд
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
29
Джака
Гранит Джака
90
7
Санчес
Алексис Санчес
90'
90'
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
10
Уилшир
Джек Уилшир
34
Коклен
Франсис Коклен
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
12
Жиру
Оливье Жиру