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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Обамеянг 14
Ляказетт 45
Колашинац 54
Ивоби 64
Обамеянг 75
5:0
Матч завершен
Бернли
Бернли
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
6 мая 2018, 18:30 МСК
6.05.2018, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
54'
54'
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
10
Уилшир
Джек Уилшир
90
7
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
29
Джака
Гранит Джака
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
14'
75'
14', 75'
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
45'
45'
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
64'
64'
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
18
Монреаль
Начо Монреаль
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
28
Лонг
Кевин Лонг
90
25
Леннон
Аарон Леннон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
4
Корк
Джек Корк
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
10
Барнс
Эшли Барнс
90
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
26
Бардсли
Филлип Бардсли
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
8
Марни
Дин Марни
7
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
9
Воукс
Сэм Воукс
21
Уэллс
Нахки Уэллс