Матч завершен
Арсенал
Лондон
Фабрегас 34
Уолкотт 60
Аршавин 90
3:1
Матч завершен
Бернли
Бернли
Наджент 50
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
6 марта 2010, 18:00 МСК
6.03.2010, 18:00 МСК
суббота
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
90
0
Росицки
Томаш Росицки
61
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
Насри
Самир Насри
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
34'
34'
39
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
74
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
60'
60'
90
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Санья
Бакари Санья
0
Траоре
Арман Траоре
0
Истмонд
Крэйг Истмонд
0
Аршавин
Андрей Аршавин
90'
0
Диаби
Абу Диаби
0
Эдуардо
Эдуардо
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Фокс
Даниэль Фокс
90
0
Корт
Леон Корт
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Иглс
Крис Иглс
90
0
Александер
Грэм Александер
66
0
МакДональд
Кевин МакДональд
54
0
Корк
Джек Корк
90
0
Патерсон
Мартин Патерсон
74
0
Наджент
Дэвид Наджент
50'
50'
90
Запасные
0
Уивер
Ники Уивер
0
Бикей
Андре Бикей
0
Дафф
Майкл Дафф
0
Джордан
Стефан Джордан
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
0
Томпсон
Стивен Томпсон
0
Блэйк
Робби Блэйк