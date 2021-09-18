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Бернли VS Арсенал
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Бернли - Арсенал: 18 сентября 2021 смотреть онлайн
Бернли
Бернли
-:-
Бернли - Арсенал: 18 сентября 2021 смотреть онлайн
Арсенал
Лондон
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
18 сент. 2021, 17:00 МСК
18.09.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Бернли
мин
25
Норрис
Уилл Норрис
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
34
Данн
Джимми Данн
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
11
Макнил
Дуайт Макнил
4
Корк
Джек Корк
18
Вествуд
Эшли Вествуд
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
9
Вуд
Крис Вуд
Запасные
15
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
-
23
Питерс
Эрик Питерс
-
45
Дрисколл-Гленнон
Энтони Дрисколл-Гленнон
-
31
Нарти
Ричард Нарти
-
19
Родригес
Джей Родригес
-
27
Выдра
Матей Выдра
-
10
Барнс
Эшли Барнс
-
38
Ричардсон
Льюис Ричардсон
-
Главный тренер
Шон Дайч
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
6
Габриэль
Габриэль
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
32
Смит-Роу
Эмиль Смит-Роу
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Пепе
Николя Пепе
Запасные
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
22
Мари
Пабло Мари
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
7
Сака
Букайо Сака
-
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Главный тренер
Микель Артета
Прошлые матчи
06.03.2021
06 марта 2021
сб
15:30
Бернли
1 : 1
Арсенал
06.03.2021
06 марта 2021
сб
15:30
Бернли
1
Арсенал
1
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:15
Арсенал
0 : 1
Бернли
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:15
Арсенал
0
Бернли
1
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
Бернли
0 : 0
Арсенал
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
Бернли
0
Арсенал
0
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
14:30
Арсенал
2 : 1
Бернли
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
14:30
Арсенал
2
Бернли
1
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Бернли
1 : 3
Арсенал
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Бернли
1
Арсенал
3
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
15:30
Арсенал
3 : 1
Бернли
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
15:30
Арсенал
3
Бернли
1
06.05.2018
06 мая 2018
вс
18:30
Арсенал
5 : 0
Бернли
06.05.2018
06 мая 2018
вс
18:30
Арсенал
5
Бернли
0
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
17:00
Бернли
0 : 1
Арсенал
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
17:00
Бернли
0
Арсенал
1
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:15
Арсенал
2 : 1
Бернли
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:15
Арсенал
2
Бернли
1
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
18:30
Бернли
0 : 1
Арсенал
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
18:30
Бернли
0
Арсенал
1
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
18:00
Арсенал
2 : 1
Бернли
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
18:00
Арсенал
2
Бернли
1
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
19:30
Бернли
0 : 1
Арсенал
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
19:30
Бернли
0
Арсенал
1
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
18:00
Арсенал
3 : 0
Бернли
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
18:00
Арсенал
3
Бернли
0
06.03.2010
06 марта 2010
сб
18:00
Арсенал
3 : 1
Бернли
06.03.2010
06 марта 2010
сб
18:00
Арсенал
3
Бернли
1
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
22:45
Бернли
1 : 1
Арсенал
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
22:45
Бернли
1
Арсенал
1
08.03.2009
08 марта 2009
вс
16:30
Арсенал
3 : 0
Бернли
08.03.2009
08 марта 2009
вс
16:30
Арсенал
3
Бернли
0
Новости
Аж 18 раз, когда Артета говорил о доминировании после матчей «Арсенала»
#Микель Артета
07 мая, 13:21
Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон
#Унаи Эмери
07 мая, 01:45
Игрок «Вильярреала» получил удаление, лежа на носилках – потому что фолил на другом и травмировался сам
#Этьен Капу
30 апреля, 12:38
Фанаты «Арсенала» и «МЮ» протестуют против владельцев своих клубов: пиро, сожженный флаг США и гневные кричалки возле стадионов
#АПЛ
24 апреля, 22:33
Вратарь «Арсенала» не справился с прострелом и запустил мяч между ног – так клуб проиграл «Эвертону»
#Бернд Лено
24 апреля, 00:26
Текст дня. «Арсенал» в открытом письме публично извиняется перед фанатами за Суперлигу
#Арсенал
21 апреля, 01:20
В Англии клуб четвертой лиги бесплатно обменяет футболки клубов Суперлиги на свои. И люди меняют!
#Суперлига
19 апреля, 18:50
Футболист «Арсенала» после смерти мамы отказался от Европы. В ночь ее смерти он решил: только «Бока Хуниорс»
#Лукас Торрейра
02 апреля, 13:33
#
Новости матча
Никлас Бендтнер завершил карьеру игрока в 33 года. Теперь он учится на тренера
03 июня, 15:29
Начало матча «Уфа» – «Арсенал» отложено из-за жары. Проигравший в этой игре может вылететь из РПЛ
16 мая, 14:18
УЕФА договорился о восстановлении 9 клубов Суперлиги. За это они согласились на удержание 5% доходов от еврокубков
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06 мая, 23:08
Где смотреть полуфиналы Лиги Европы 6 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция
06 мая, 10:39
«Вильярреал» обыграл «Арсенал» в полуфинале Лиги Европы. Победный гол забил 35-летний Альбиоль
29 апреля, 23:54
Где смотреть полуфиналы Лиги Европы 29 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция
28 апреля, 12:03