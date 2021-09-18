Бернли - Арсенал: 18 сентября 2021 смотреть онлайн

Бернли
Бернли
-:-

Бернли - Арсенал: 18 сентября 2021 смотреть онлайн

Арсенал
Лондон
АПЛ, 5 тур

АПЛ,

5 тур

Англия
18 сент. 2021, 17:00 МСК
18.09.2021, 17:00 МСК
суббота
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События
Прошлые матчи
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Травмы
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Предварительный состав

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Бернли
мин
25
Норрис
Уилл Норрис
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
34
Данн
Джимми Данн
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
11
Макнил
Дуайт Макнил
4
Корк
Джек Корк
18
Вествуд
Эшли Вествуд
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
9
Вуд
Крис Вуд
Запасные
15
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
-
23
Питерс
Эрик Питерс
-
45
Дрисколл-Гленнон
Энтони Дрисколл-Гленнон
-
31
Нарти
Ричард Нарти
-
19
Родригес
Джей Родригес
-
27
Выдра
Матей Выдра
-
10
Барнс
Эшли Барнс
-
38
Ричардсон
Льюис Ричардсон
-
Главный тренер
Шон Дайч
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
6
Габриэль
Габриэль
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
32
Смит-Роу
Эмиль Смит-Роу
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Пепе
Николя Пепе
Запасные
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
22
Мари
Пабло Мари
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
7
Сака
Букайо Сака
-
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Главный тренер
Микель Артета

Прошлые матчи

06.03.2021 06 марта 2021 сб 15:30
Бернли
1 : 1
Арсенал
06.03.2021 06 марта 2021 сб 15:30
Бернли
1
Арсенал
1
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:15
Арсенал
0 : 1
Бернли
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:15
Арсенал
0
Бернли
1
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:00
Бернли
0 : 0
Арсенал
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:00
Бернли
0
Арсенал
0
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 14:30
Арсенал
2 : 1
Бернли
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 14:30
Арсенал
2
Бернли
1
12.05.2019 12 мая 2019 вс 17:00
Бернли
1 : 3
Арсенал
12.05.2019 12 мая 2019 вс 17:00
Бернли
1
Арсенал
3
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 15:30
Арсенал
3 : 1
Бернли
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 15:30
Арсенал
3
Бернли
1
06.05.2018 06 мая 2018 вс 18:30
Арсенал
5 : 0
Бернли
06.05.2018 06 мая 2018 вс 18:30
Арсенал
5
Бернли
0
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 17:00
Бернли
0 : 1
Арсенал
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 17:00
Бернли
0
Арсенал
1
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:15
Арсенал
2 : 1
Бернли
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:15
Арсенал
2
Бернли
1
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 18:30
Бернли
0 : 1
Арсенал
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 18:30
Бернли
0
Арсенал
1
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 18:00
Арсенал
2 : 1
Бернли
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 18:00
Арсенал
2
Бернли
1
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 19:30
Бернли
0 : 1
Арсенал
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 19:30
Бернли
0
Арсенал
1
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 18:00
Арсенал
3 : 0
Бернли
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 18:00
Арсенал
3
Бернли
0
06.03.2010 06 марта 2010 сб 18:00
Арсенал
3 : 1
Бернли
06.03.2010 06 марта 2010 сб 18:00
Арсенал
3
Бернли
1
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 22:45
Бернли
1 : 1
Арсенал
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 22:45
Бернли
1
Арсенал
1
08.03.2009 08 марта 2009 вс 16:30
Арсенал
3 : 0
Бернли
08.03.2009 08 марта 2009 вс 16:30
Арсенал
3
Бернли
0

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