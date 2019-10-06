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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Луис 9
1:0
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
6 окт. 2019, 16:00 МСК
6.10.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
23
Луис
Давид Луис
9'
9'
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
34
Джака
Гранит Джака
90
8
Себальос
Даниэль Себальос
75
29
Гендузи
Маттео Гендузи
90
77
Сака
Букайо Сака
83
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
19
Пепе
Николя Пепе
63
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
16
Холдинг
Роб Холдинг
3
Тирни
Киран Тирни
11
Торрейра
Лукас Торрейра
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
Борнмут
мин
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
21
Рико
Диего Рико
90
22
Уилсон
Харри Уилсон
79
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
17
Стейси
Джек Стейси
79
7
Кинг
Джошуа Кинг
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
9
Соланке
Доминик Соланке
63
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
26
Келли
Ллойд Келли
6
Сурман
Эндрю Сурман
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
16
Кук
Льюис Кук
14
Греневельд
Арно Греневельд