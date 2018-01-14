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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Уилсон 70
Айб 74
2:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Бельерин 52
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
14 янв. 2018, 16:30 МСК
14.01.2018, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
16
Кук
Льюис Кук
90
33
Айб
Джордон Айб
74'
74'
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
70'
70'
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
6
Сурман
Эндрю Сурман
7
Пью
Марк Пью
8
Артер
Гарри Артер
9
Афобе
Беник Афобе
31
Муссе
Ли Муссе
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
52'
52'
90
16
Холдинг
Роб Холдинг
90
10
Уилшир
Джек Уилшир
90
29
Джака
Гранит Джака
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
31
Колашинац
Сеад Колашинац
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
62
Нкетиа
Эдвард Нкетиа