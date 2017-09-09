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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Уэлбек 6
Ляказетт 27
Уэлбек 50
3:0
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
9 сент. 2017, 17:00 МСК
9.09.2017, 17:00 МСК
суббота
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
67
29
Джака
Гранит Джака
90
11
Озил
Месут Озил
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
6'
50'
6', 50'
75
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
27'
27'
75
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
34
Коклен
Франсис Коклен
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
7
Санчес
Алексис Санчес
12
Жиру
Оливье Жиру
17
Ивоби
Алекс Ивоби
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
26
Мингс
Тайрон Мингс
46
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
8
Артер
Гарри Артер
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
38
18
Дефо
Джермейн Дефо
71
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
6
Сурман
Эндрю Сурман
7
Пью
Марк Пью
16
Кук
Льюис Кук
33
Айб
Джордон Айб
31
Муссе
Ли Муссе