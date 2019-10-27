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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Папастатопулос 7
Луис 9
2:2
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Миливойевич 32
Айю 52
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
27 окт. 2019, 19:30 МСК
27.10.2019, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Арсенал
мин
23
Луис
Давид Луис
9'
9'
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
7'
7'
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
34
Джака
Гранит Джака
90
1
Лено
Бернд Лено
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
8
Себальос
Даниэль Себальос
90
3
Тирни
Киран Тирни
90
19
Пепе
Николя Пепе
90
29
Гендузи
Маттео Гендузи
90
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
31
Колашинац
Сеад Колашинац
2
Бельерин
Эктор Бельерин
16
Холдинг
Роб Холдинг
11
Торрейра
Лукас Торрейра
77
Сака
Букайо Сака
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
Кристал Пэлас
мин
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
9
Айю
Жордан Айю
52'
52'
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
32'
32'
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
19
Хендерсон
Стефен Хендерсон
34
Келли
Мартин Келли
6
Данн
Скотт Данн
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
7
Майер
Макс Майер
17
Бентеке
Кристиан Бентеке