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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Таунсенд 49
Томкинс 89
2:3
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Мустафи 25
Санчес 62
Санчес 66
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
28 дек. 2017, 23:00 МСК
28.12.2017, 23:00 МСК
четверг
Составы
Кристал Пэлас
мин
1
Сперони
Хулиан Сперони
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
89'
89'
90
34
Келли
Мартин Келли
90
6
Данн
Скотт Данн
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
49'
49'
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
8
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
26
Сако
Бакари Сако
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
25'
25'
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
90
10
Уилшир
Джек Уилшир
90
29
Джака
Гранит Джака
90
7
Санчес
Алексис Санчес
62'
66'
62', 66'
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
16
Холдинг
Роб Холдинг
34
Коклен
Франсис Коклен
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
17
Ивоби
Алекс Ивоби