Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Таунсенд 17
Кабай 63
Миливойевич 68
3:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
10 апр. 2017, 22:00 МСК
10.04.2017, 22:00 МСК
понедельник
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
34
Келли
Мартин Келли
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
7
Кабай
Йоан Кабай
63'
63'
74
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
17'
17'
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
28
Миливойевич
Лука Миливойевич
68'
68'
82
31
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
11
Заха
Вилфрид Заха
88
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
19
Фрайерс
Эзекиэль Фрайерс
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
4
Фламини
Матье Фламини
26
Сако
Бакари Сако
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
25
Кайкай
Салли Кайкай
Арсенал
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
59
11
Озил
Месут Озил
90
29
Джака
Гранит Джака
90
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
70
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
60
7
Санчес
Алексис Санчес
90
Запасные
54
Мейси
Мэтт Мейси
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
3
Гиббс
Киран Гиббс
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
34
Коклен
Франсис Коклен
12
Жиру
Оливье Жиру
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен