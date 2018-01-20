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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Монреаль 6
Ивоби 10
Косиельни 13
Ляказетт 22
4:1
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Миливойевич 78
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
20 янв. 2018, 18:00 МСК
20.01.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
6'
6'
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
13'
13'
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
90
10
Уилшир
Джек Уилшир
90
29
Джака
Гранит Джака
90
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
22'
22'
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
10'
10'
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
31
Колашинац
Сеад Колашинац
21
Чамберс
Калум Чамберс
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
61
Нелсон
Рейсс Нелсон
62
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
34
Келли
Мартин Келли
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
26
Сако
Бакари Сако
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
78'
78'
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
2
Уорд
Джоэл Уорд
23
Суаре
Папе Суаре
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд