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Матч-центр
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Йоанн Пеле
№16
Вратарь
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Команда
Марсель
Гражданство
Франция
Дата рождения
4 нояб. 1982 (37) лет
Рост
196
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2009/2010
2008/2009
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
22:45
Ним
2 : 3
Марсель
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
22:45
был в запасе
Ним
2
Марсель
3
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
19:30
Марсель
1 : 3
Нант
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
19:30
был в запасе
Марсель
1
Нант
3
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
Лилль
1 : 2
Марсель
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
был в запасе
Лилль
1
Марсель
2
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
19:30
Марсель
1 : 0
Тулуза
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
19:30
был в запасе
Марсель
1
Тулуза
0
был в запасе
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
23:00
Сент-Этьен
0 : 2
Марсель
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
23:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Марсель
2
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
23:00
был в запасе
Бордо
0
Марсель
0
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
19:30
Марсель
0 : 0
Анжер
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
19:30
был в запасе
Марсель
0
Анжер
0
был в запасе
10.01.2020
10 янв. 2020
пт
22:45
Ренн
0 : 1
Марсель
10.01.2020
10 янв. 2020
пт
22:45
был в запасе
Ренн
0
Марсель
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Марсель
3 : 1
Ним
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Марсель
3
Ним
1
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
19:30
Метц
1 : 1
Марсель
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
19:30
был в запасе
Метц
1
Марсель
1
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
Марсель
3 : 1
Бордо
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
был в запасе
Марсель
3
Бордо
1
был в запасе
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
Анжер
0 : 2
Марсель
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
был в запасе
Анжер
0
Марсель
2
был в запасе
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:45
Марсель
2 : 1
Брест
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:45
был в запасе
Марсель
2
Брест
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
Тулуза
0 : 2
Марсель
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
был в запасе
Тулуза
0
Марсель
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
Марсель
2 : 1
Лион
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
был в запасе
Марсель
2
Лион
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
19:30
Марсель
2 : 1
Лилль
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
19:30
был в запасе
Марсель
2
Лилль
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
ПСЖ
4 : 0
Марсель
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
был в запасе
ПСЖ
4
Марсель
0
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
Марсель
2 : 0
Страсбур
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
был в запасе
Марсель
2
Страсбур
0
был в запасе
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
21:45
Амьен
3 : 1
Марсель
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
21:45
был в запасе
Амьен
3
Марсель
1
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
22:00
Марсель
1 : 1
Ренн
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
22:00
был в запасе
Марсель
1
Ренн
1
был в запасе
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