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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Верона
Верона
Верре 55
Цаканьи 65
2:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Санабрия 41
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
12 янв. 2020, 20:00 МСК
12.01.2020, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Верона
мин
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
21
Гюнтер
Корай Гюнтер
90
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
90
24
Кумбула
Мараш Кумбула
90
4
Велозу
Мигель Велозу
90
5
Фараони
Давиде Фараони
90
14
Верре
Валерио Верре
55'
55'
90
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
65'
65'
88
34
Амрабат
Софиан Амрабат
90
32
Пессина
Маттео Пессина
90
88
Лазович
Дарко Лазович
90
Запасные
96
Радунович
Борис Радунович
22
Берарди
Алессандро Берарди
15
Боккетти
Сальваторе Боккетти
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
27
Давидович
Павел Давидович
3
Витале
Луиджи Витале
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
25
Данци
Андреа Данци
11
Паццини
Джампаоло Паццини
9
Степински
Мариуш Степински
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
32
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
3
Баррека
Антонио Баррека
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
20
Шоне
Лассе Шоне
52
27
Стураро
Стефано Стураро
90
29
Кассата
Франческо Кассата
90
19
Пандев
Горан Пандев
59
9
Санабрия
Антонио Санабрия
41'
41'
75
Запасные
97
Раду
Ионуц Раду
22
Маркетти
Федерико Маркетти
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
13
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
85
Бехрами
Валон Бехрами
21
Радованович
Иван Радованович
33
Паяч
Марко Паяч
28
Агудело
Кевин Агудело
15
Ягелло
Филип Ягелло
23
Дестро
Маттиа Дестро
18
Гильоне
Паоло Гильоне
30
Фавилли
Андреа Фавилли