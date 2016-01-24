Верона - Дженоа: 24 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Верона
Верона
Паццини 40
1:1

Верона - Дженоа: 24 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Дженоа
Генуя
Коппола 19
Серия А, 21 тур

Серия А,

21 тур

Италия
24 янв. 2016, 17:00 МСК
24.01.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
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Составы

Верона
мин
37
Коппола
Фердинандо Коппола
19'
19'
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
3
Пизано
Эрос Пизано
90
5
Хеландер
Филип Хеландер
90
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
19
Греко
Леандро Греко
57
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
26
Сала
Джакопо Сала
90
11
Паццини
Джампаоло Паццини
40'
40'
90
27
Ребич
Анте Ребич
45
13
Вшолек
Павел Вшолек
81
Запасные
1
Рафаэль
Рафаэль
-
6
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
-
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
-
41
Винк
Клаудио Винк
-
28
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
-
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
-
97
Кеккин
Лука Кеккин
-
7
Янкович
Бошко Янкович
9
16
Силигарди
Лука Силигарди
33
21
Хуанито
Хуанито
45
93
Фарес
Мохаммед Фарес
-
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
3
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
31
Джемаили
Блерим Джемаили
59
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
17
Сусо
Сусо
59
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
10
Перотти
Диего Перотти
68
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
-
32
Доннарумма
Антонио Доннарумма
-
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
22
30
Ригони
Лука Ригони
31
18
Нтчам
Оливье Нтчам
-
16
Капель
Диего Капель
-
21
Пандев
Горан Пандев
-
11
Черчи
Алессио Черчи
31
22
Лазович
Дарко Лазович
-

События

Матч окончен 1:1
Желтая карточка
Эмил Халлфредссон
90'
88'
Желтая карточка
Себастьян Де Майо
Замена
Бошко Янкович
Павел Вшолек
81'
68'
Замена
Джиованни Марчезе
Диего Перотти
59'
Замена
Алессио Черчи
Сусо
59'
Замена
Лука Ригони
Блерим Джемаили
Замена
Лука Силигарди
Леандро Греко
57'
Замена
Хуанито
Анте Ребич
45'
ГОЛ! 1:1
Джампаоло Паццини
40'
35'
Желтая карточка
Блерим Джемаили
Желтая карточка
Эрос Пизано
25'
19'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 0:1
Фердинандо Коппола

Прошлые матчи

20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:00
Дженоа
2 : 2
Верона
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:00
Дженоа
2
Верона
2
19.10.2020 19 окт. 2020 пн 21:45
Верона
0 : 0
Дженоа
19.10.2020 19 окт. 2020 пн 21:45
Верона
0
Дженоа
0
02.08.2020 02 авг. 2020 вс 21:45
Дженоа
3 : 0
Верона
02.08.2020 02 авг. 2020 вс 21:45
Дженоа
3
Верона
0
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 20:00
Верона
2 : 1
Дженоа
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 20:00
Верона
2
Дженоа
1
23.04.2018 23 апр. 2018 пн 21:45
Дженоа
3 : 1
Верона
23.04.2018 23 апр. 2018 пн 21:45
Дженоа
3
Верона
1
04.12.2017 04 дек. 2017 пн 23:00
Верона
0 : 1
Дженоа
04.12.2017 04 дек. 2017 пн 23:00
Верона
0
Дженоа
1
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 17:00
Верона
1 : 1
Дженоа
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 17:00
Верона
1
Дженоа
1
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 21:45
Дженоа
2 : 0
Верона
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 21:45
Дженоа
2
Верона
0
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
Дженоа
5 : 2
Верона
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
Дженоа
5
Верона
2
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:45
Верона
2 : 2
Дженоа
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:45
Верона
2
Дженоа
2
30.03.2014 30 марта 2014 вс 16:00
Верона
3 : 0
Дженоа
30.03.2014 30 марта 2014 вс 16:00
Верона
3
Дженоа
0
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 14:30
Дженоа
2 : 0
Верона
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 14:30
Дженоа
2
Верона
0
18.08.2012 18 авг. 2012 сб 21:45
Дженоа
1(1) : 1(4)
Верона
18.08.2012 18 авг. 2012 сб 21:45
Дженоа
1(1)
Верона
1(4)

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