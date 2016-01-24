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Составы
мин
Запасные
мин
17
Сусо
Сусо
59
События
Матч окончен 1:1
Желтая карточка
90'
88'
Желтая карточка
Замена
81'
68'
Замена
59'
Замена
59'
Замена
Замена
57'
Замена
45'
ГОЛ! 1:1
40'
35'
Желтая карточка
Желтая карточка
25'
19'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 0:1
Прошлые матчи
Новости
20 июля 2020, 16:05
06 января, 21:35
01 декабря 2020, 01:35
19 октября 2020, 22:42
10 октября 2020, 14:52
01 октября 2020, 13:50
30 сентября 2020, 19:06
22 сентября 2020, 18:33