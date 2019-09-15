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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Эрвияс 65
1:1
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Ибаньес 81
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
15 сент. 2019, 19:30 МСК
15.09.2019, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Вальядолид
мин
1
Масип
Жорди Масип
90
23
Рубио
Вальдо Рубио
90
4
Кико
Кико
90
22
Мартинес
Начо Мартинес
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
21
Мичел
Мичел
90
2
Порро
Педро Порро
90
10
Плано
Оскар Плано
90
9
Унал
Энес Унал
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
90
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
65'
18
Антонито
Антонито
14
Алькарас
Рубен Алькарас
19
Вилья
Тони Вилья
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
20
Рамирес
Сандро Рамирес
Осасуна
мин
13
Рубен
Рубен
90
6
Ойер
Ойер
90
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
90
2
Видаль
Игнасио Видаль
90
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
90
8
Мерида
Фран Мерида
90
10
Торрес
Роберто Торрес
90
14
Гарсия
Рубен Гарсия
90
11
Брэндон
Брэндон
90
9
Авила
Луис Авила
90
Запасные
1
Эррера
Серхио Эррера
12
Ронкалья
Факундо Ронкалья
3
Навас
Рауль Навас
17
Ибаньес
Роберт Ибаньес
81'
27
Монкайола
Хон Монкайола
22
Адриан
Адриан
18
Вильяр
Хуан Вильяр