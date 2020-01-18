Матч завершен
Осасуна
Памплона
0:0
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Примера, 20 тур

Примера,

20 тур

Испания
18 янв. 2020, 20:30 МСК
18.01.2020, 20:30 МСК
суббота
Составы
Осасуна
мин
1
Эррера
Серхио Эррера
90
21
Перес
Иньиго Перес
90
6
Ойер
Ойер
90
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
2
Видаль
Игнасио Видаль
90
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
90
20
Брашанац
Дарко Брашанац
90
10
Торрес
Роберто Торрес
90
14
Гарсия
Рубен Гарсия
90
22
Адриан
Адриан
90
9
Авила
Луис Авила
90
Запасные
26
Перес
Хуан Перес
4
Гарсия
Унаи Гарсия
17
Ибаньес
Роберт Ибаньес
27
Монкайола
Хон Монкайола
7
Кардона
Марк Кардона
18
Вильяр
Хуан Вильяр
Вальядолид
мин
16
Феде
Феде
90
1
Масип
Жорди Масип
90
4
Кико
Кико
90
6
Гарсия
Рауль Гарсия
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
21
Мичел
Мичел
90
18
Антонито
Антонито
90
14
Алькарас
Рубен Алькарас
90
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
90
9
Унал
Энес Унал
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
90
Запасные
13
Каро
Хосе Антонио Каро
22
Мартинес
Начо Мартинес
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
2
Порро
Педро Порро
19
Вилья
Тони Вилья
10
Плано
Оскар Плано
20
Рамирес
Сандро Рамирес