Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
Косово
США
Белоруссия
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Осасуна
Памплона
0:0
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
18 янв. 2020, 20:30 МСК
18.01.2020, 20:30 МСК
суббота
Составы
Осасуна
мин
1
Эррера
Серхио Эррера
90
21
Перес
Иньиго Перес
90
6
Ойер
Ойер
90
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
2
Видаль
Игнасио Видаль
90
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
90
20
Брашанац
Дарко Брашанац
90
10
Торрес
Роберто Торрес
90
14
Гарсия
Рубен Гарсия
90
22
Адриан
Адриан
90
9
Авила
Луис Авила
90
Запасные
26
Перес
Хуан Перес
4
Гарсия
Унаи Гарсия
17
Ибаньес
Роберт Ибаньес
27
Монкайола
Хон Монкайола
7
Кардона
Марк Кардона
18
Вильяр
Хуан Вильяр
Вальядолид
мин
16
Феде
Феде
90
1
Масип
Жорди Масип
90
4
Кико
Кико
90
6
Гарсия
Рауль Гарсия
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
21
Мичел
Мичел
90
18
Антонито
Антонито
90
14
Алькарас
Рубен Алькарас
90
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
90
9
Унал
Энес Унал
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
90
Запасные
13
Каро
Хосе Антонио Каро
22
Мартинес
Начо Мартинес
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
2
Порро
Педро Порро
19
Вилья
Тони Вилья
10
Плано
Оскар Плано
20
Рамирес
Сандро Рамирес