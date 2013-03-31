Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Гонсалес 11
1:3
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Сола 50
Сола 60
Де лас Куэвас 69
Примера, 29 тур

Примера,

29 тур

Испания
31 марта 2013, 13:00 МСК
31.03.2013, 13:00 МСК
воскресенье
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Вальядолид
мин
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
90
0
Руэда
Хесус Руэда
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
0
Валиенте
Марк Валиенте
90
0
Эберт
Патрик Эберт
72
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
90
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Састре
Луис Састре
90
0
Манушу
Манушу
74
0
Буэно
Альберто Буэно
61
Запасные
0
Хименес
Хайме Хименес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Серену
Энрике Серену
0
Пенья
Карлос Пенья
0
Омар
Омар
0
Рама
Вальдет Рама
0
Гуэрра
Хави Гуэрра
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
46
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
11'
11'
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
47
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Сильва
Франсиско Сильва
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
69'
69'
81
0
Лоло
Лоло
90
0
Сола
Кике Сола
50'
60'
50', 60'
90
0
Нино
Нино
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Фланьо
Мигель Фланьо
0
Ойер
Ойер
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
0
Сехудо
Альваро Сехудо
0
Льоренте
Хосеба Льоренте