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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
0:1
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Эберт 83
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
4 нояб. 2012, 19:50 МСК
4.11.2012, 19:50 МСК
воскресенье
Педро Перес Монтеро
Педро Перес Монтеро
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Нано
Нано
90
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
88
0
Лоэ
Рауль Лоэ
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Сиси
Сиси
80
0
Сехудо
Альваро Сехудо
72
0
Сола
Кике Сола
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Ойер
Ойер
0
Лоло
Лоло
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
0
Тимор
Давид Тимор
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Мануэль
Мануэль
Вальядолид
мин
0
Нейра
Хуан Анхель Нейра
56
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
90
0
Руэда
Хесус Руэда
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
0
Валиенте
Марк Валиенте
28
0
Эберт
Патрик Эберт
83'
83'
90
0
Перес
Виктор Перес
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
90
0
Омар
Омар
90
0
Манушу
Манушу
90
Запасные
0
Хименес
Хайме Хименес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Серену
Энрике Серену
0
Пенья
Карлос Пенья
0
Састре
Луис Састре
0
Буэно
Альберто Буэно
0
Гуэрра
Хави Гуэрра