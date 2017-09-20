Томь - Краснодар: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Томь
Томск
2:1

Томь - Краснодар: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

Россия
20 сент. 2017, 15:00 МСК
20.09.2017, 15:00 МСК
среда
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Матч окончен 2:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

20.09.2017 20 сент. 2017 ср 15:00
Томь
2 : 1
Краснодар
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 15:00
Томь
2
Краснодар
1
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
Томь
1 : 5
Краснодар
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
Томь
1
Краснодар
5
01.08.2016 01 авг. 2016 пн 19:30
Краснодар
3 : 0
Томь
01.08.2016 01 авг. 2016 пн 19:30
Краснодар
3
Томь
0
17.03.2014 17 марта 2014 пн 15:30
Томь
1 : 1
Краснодар
17.03.2014 17 марта 2014 пн 15:30
Томь
1
Краснодар
1
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 15:00
Краснодар
4 : 0
Томь
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 15:00
Краснодар
4
Томь
0
08.04.2012 08 апр. 2012 вс 15:30
Краснодар
3 : 1
Томь
08.04.2012 08 апр. 2012 вс 15:30
Краснодар
3
Томь
1
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 11:00
Томь
0 : 0
Краснодар
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 11:00
Томь
0
Краснодар
0
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 13:00
Томь
0 : 4
Краснодар
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 13:00
Томь
0
Краснодар
4
14.05.2011 14 мая 2011 сб 15:15
Краснодар
2 : 2
Томь
14.05.2011 14 мая 2011 сб 15:15
Краснодар
2
Томь
2
14.07.2010 14 июля 2010 ср 19:00
Краснодар
2 : 1
Томь
14.07.2010 14 июля 2010 ср 19:00
Краснодар
2
Томь
1

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