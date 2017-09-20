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Кубок России
Томь VS Краснодар
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Томь - Краснодар: 20 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Томь
Томск
2:1
Томь - Краснодар: 20 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
Россия
20 сент. 2017, 15:00 МСК
20.09.2017, 15:00 МСК
среда
Составы
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Прошлые матчи
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Прогнозы
События
Матч окончен 2:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
15:00
Томь
2 : 1
Краснодар
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
15:00
Томь
2
Краснодар
1
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Томь
1 : 5
Краснодар
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Томь
1
Краснодар
5
01.08.2016
01 авг. 2016
пн
19:30
Краснодар
3 : 0
Томь
01.08.2016
01 авг. 2016
пн
19:30
Краснодар
3
Томь
0
17.03.2014
17 марта 2014
пн
15:30
Томь
1 : 1
Краснодар
17.03.2014
17 марта 2014
пн
15:30
Томь
1
Краснодар
1
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
15:00
Краснодар
4 : 0
Томь
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
15:00
Краснодар
4
Томь
0
08.04.2012
08 апр. 2012
вс
15:30
Краснодар
3 : 1
Томь
08.04.2012
08 апр. 2012
вс
15:30
Краснодар
3
Томь
1
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
11:00
Томь
0 : 0
Краснодар
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
11:00
Томь
0
Краснодар
0
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
13:00
Томь
0 : 4
Краснодар
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
13:00
Томь
0
Краснодар
4
14.05.2011
14 мая 2011
сб
15:15
Краснодар
2 : 2
Томь
14.05.2011
14 мая 2011
сб
15:15
Краснодар
2
Томь
2
14.07.2010
14 июля 2010
ср
19:00
Краснодар
2 : 1
Томь
14.07.2010
14 июля 2010
ср
19:00
Краснодар
2
Томь
1
Новости
Футболист Классон рассказал, как возвращался с семьей из Краснодара в Швецию: через два города, в ливень по серпантину
#Виктор Классон
05 марта, 17:52
Почему «Краснодар» уволил Гончаренко – самое неожиданное событие зимы в русском футболе
#Виктор Гончаренко
05 января, 13:26
Тренер Непомнящий рассказал о договорняке «Томи» и «Спартака-Нальчика» в РПЛ. Он легко вычисляется: молодой Тарасов участвовал, но не знал и ушел на замену
#РПЛ
03 декабря 2021, 16:42
Потасовка «Спартака» и «Краснодара» на выходе с поля: Вильена послал Ещенко, а Крыховяк кричал о позоре
#РПЛ
22 ноября 2021, 16:56
В русской провинции тоже бывают суперголы: игрок «Томи» забил прямым ударом с углового 🔥
#Томь
21 ноября 2021, 17:27
В РПЛ – новый король штрафных. Игрок «Ахмата» Уткин за полсезона забил три гола прямым ударом
#Даниил Уткин
20 ноября 2021, 19:00
У Дзюбы есть спорный гол, который часто считается к рекордным 144 в лиге. Но на самом деле его забил другой человек
#Артем Дзюба
29 октября 2021, 21:03
Самые популярные инстаграмы футболистов РПЛ: у 167 человек больше десяти тысяч, среди 8 миллионников только один россиянин
#РПЛ
26 августа 2021, 17:51
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Новости матча
«Краснодар» – «Локомотив». Обзор, прогноз и ставки на матч: 4 мая
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«Краснодар» – «Ростов». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 30 апреля
28 апреля, 20:00
«Краснодар» – «Зенит». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 25 апреля
1
25 апреля, 17:05
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РПЛ: прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар», 13 марта 2022 года
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11 марта, 16:01
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РПЛ: во сколько начало матча «Спартак» – «Краснодар», 13 марта 2022 года
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11 марта, 15:59
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РПЛ: где смотреть матч «Спартак» – «Краснодар», 13 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция
1
11 марта, 15:57
1
Фарке стал тренером «Краснодара»
13 января, 12:29
«Краснодар» объявил о трансфере Хуниора Алонсо из «Атлетико Минейро». Контракт подписан до 2025 года
07 января, 18:42