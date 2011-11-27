Матч завершен
Томь
Томск
0:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 32 тур

РПЛ,

32 тур

Россия
27 нояб. 2011, 11:00 МСК
27.11.2011, 11:00 МСК
воскресенье
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
60
0
Сосновский
Сергей Сосновский
90
0
Воронов
Денис Воронов
90
0
Дананае
Овидиу Дананае
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Канунников
Максим Канунников
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
88
0
Погребняк
Кирилл Погребняк
78
Запасные
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
0
Нахушев
Руслан Нахушев
0
Климов
Валерий Климов
0
Лактионов
Денис Лактионов
0
Протасов
Илья Протасов
0
Баженов
Никита Баженов
0
Савин
Евгений Савин
Краснодар
мин
0
Усминский
Игорь Усминский
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
0
Тубич
Неманья Тубич
90
0
Мартынович
Александр Мартынович
90
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
0
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
0
Шипицин
Евгений Шипицин
83
0
Абреу
Марсио Абреу
90
0
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
71
0
Самсонов
Олег Самсонов
63
0
Мовсисян
Юра Мовсисян
90
Запасные
0
Городов
Евгений Городов
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
0
Кульчий
Александр Кульчий
0
Михеев
Андрей Михеев
0
Татарчук
Владимир Татарчук
0
Ермаков
Максим Ермаков
0
Пикущак
Игорь Пикущак