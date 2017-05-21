Матч завершен
Томь
Томск
Соболев 49
1:5
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 17
Смолов 26
Перейра 33
Налдо 72
Смолов 79
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
21 мая 2017, 15:00 МСК
21.05.2017, 15:00 МСК
воскресенье
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Томь
мин
96
Букачев
Александр Букачев
90
42
Мелихов
Александр Мелихов
90
94
Науменко
Александр Науменко
86
4
Пульич
Анте Пульич
90
84
Митерев
Антон Митерев
90
69
Карымов
Марк Карымов
90
65
Салахутдинов
Руслан Салахутдинов
90
98
Гвинейский
Никита Гвинейский
90
87
Сасин
Дмитрий Сасин
90
88
Большунов
Даниил Большунов
90
97
Соболев
Александр Соболев
49'
49'
90
Запасные
1
Солосин
Алексей Солосин
89
Осипов
Дмитрий Осипов
41
Зорин
Андрей Зорин
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
12
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Налдо
Налдо
72'
72'
90
30
Шишкин
Роман Шишкин
90
17
Калешин
Виталий Калешин
46
16
Классон
Виктор Классон
90
8
Газинский
Юрий Газинский
73
33
Перейра
Маурисио Перейра
33'
33'
80
90
Смолов
Федор Смолов
17'
26'
79'
17', 26', 79'
90
14
Вандерсон
Вандерсон
90
Запасные
39
Сафонов
Матвей Сафонов
19
Абаев
Илья Абаев
98
Петров
Сергей Петров
4
Мартынович
Александр Мартынович
7
Мамаев
Павел Мамаев
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
15
Жигулев
Илья Жигулев