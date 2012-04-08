Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Голышев 45
Марцваладзе 76
Жоаозиньо 82
3:1
Матч завершен
Томь
Томск
Ребко 68
РПЛ, 38 тур

РПЛ,

38 тур

Россия
8 апр. 2012, 15:30 МСК
8.04.2012, 15:30 МСК
воскресенье
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
0
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
0
Марков
Николай Марков
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Тубич
Неманья Тубич
90
0
Враньеш
Огнен Враньеш
90
0
Жоаозиньо
Жоаозиньо
82'
82'
90
0
Дринчич
Никола Дринчич
90
0
Абреу
Марсио Абреу
90
0
Ламбарский
Игорь Ламбарский
72
0
Самсонов
Олег Самсонов
20
0
Голышев
Павел Голышев
45'
45'
80
Запасные
0
Городов
Евгений Городов
0
Мартынович
Александр Мартынович
0
Кульчий
Александр Кульчий
0
Татарчук
Владимир Татарчук
0
Гарипов
Марат Гарипов
0
Чуперка
Валерий Чуперка
0
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
76'
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Николов
Пламен Николов
90
0
Строев
Виктор Строев
46
0
Портнягин
Игорь Портнягин
90
0
Ребко
Алексей Ребко
68'
68'
90
0
Ропотан
Адриан Ропотан
90
0
Махмудов
Эмин Махмудов
59
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
0
Хазов
Антон Хазов
80
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
0
Гультяев
Илья Гультяев
0
Климов
Валерий Климов
0
Маляка
Дмитрий Маляка
0
Сазонов
Алексей Сазонов