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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Мамаев 4
Газинский 54
Жоаозиньо 71
Ари 72
4:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
19 окт. 2013, 15:00 МСК
19.10.2013, 15:00 МСК
суббота
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
0
Фильцов
Александр Фильцов
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
0
Гранквист
Андреас Гранквист
65
0
Мартынович
Александр Мартынович
90
0
Калешин
Виталий Калешин
90
0
Жоаозиньо
Жоаозиньо
71'
71'
75
0
Мамаев
Павел Мамаев
4'
4'
90
0
Газинский
Юрий Газинский
54'
54'
90
0
Перейра
Маурисио Перейра
90
0
Ари
Ари
72'
72'
79
0
Вандерсон
Вандерсон
90
Запасные
0
Синицын
Андрей Синицын
0
Нахушев
Руслан Нахушев
0
Петров
Сергей Петров
0
Марков
Николай Марков
0
Тубич
Неманья Тубич
0
Енджейчик
Артур Енджейчик
0
Шипицин
Евгений Шипицин
0
Пиццелли
Маркос Пиццелли
0
Лаборде
Рикардо Лаборде
0
Абреу
Марсио Абреу
0
Исаэль
Исаэль
0
Гоу
Жерар Гоу
Томь
мин
0
Чебану
Илья Чебану
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Панченко
Кирилл Панченко
68
0
Голышев
Павел Голышев
90
0
Кисенков
Владимир Кисенков
90
0
Комков
Михаил Комков
55
0
Астафьев
Максим Астафьев
73
0
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
0
Межиев
Арби Межиев
0
Вашек
Петр Вашек
0
Аравин
Алексей Аравин
0
Салата
Корнел Салата
0
Терентьев
Денис Терентьев
0
Сабитов
Ренат Сабитов
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
0
Башкиров
Евгений Башкиров
0
Сорокин
Валерий Сорокин
0
Черевко
Александр Черевко
0
Игнатович
Павел Игнатович
0
Голенда
Ян Голенда