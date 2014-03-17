Матч завершен
Томь
Томск
Панченко 60
1:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Вандерсон 88
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
17 марта 2014, 15:30 МСК
17.03.2014, 15:30 МСК
понедельник
Тимур Арсланбеков
Тимур Арсланбеков
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Нехайчик
Павел Нехайчик
71
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
90
0
Башкиров
Евгений Башкиров
90
0
Панченко
Кирилл Панченко
60'
60'
76
0
Игнатович
Павел Игнатович
84
0
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Божович
Младен Божович
0
Аравин
Алексей Аравин
0
Салата
Корнел Салата
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Сабитов
Ренат Сабитов
0
Комков
Михаил Комков
0
Черевко
Александр Черевко
0
Баженов
Никита Баженов
0
Голышев
Павел Голышев
0
Портнягин
Игорь Портнягин
Краснодар
мин
0
Синицын
Андрей Синицын
90
0
Калешин
Виталий Калешин
90
0
Гранквист
Андреас Гранквист
90
0
Мартынович
Александр Мартынович
90
0
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
0
Ари
Ари
74
0
Газинский
Юрий Газинский
80
0
Мамаев
Павел Мамаев
90
0
Абреу
Марсио Абреу
80
0
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
0
Вандерсон
Вандерсон
88'
88'
90
Запасные
0
Фильцов
Александр Фильцов
0
Петров
Сергей Петров
0
Марков
Николай Марков
0
Тубич
Неманья Тубич
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
0
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
0
Померко
Алексей Померко
0
Комличенко
Николай Комличенко