Краснодар - Томь: 14 июля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
2:1

Краснодар - Томь: 14 июля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Томь
Томск
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

1/16 финала

Россия
14 июля 2010, 19:00 МСК
14.07.2010, 19:00 МСК
среда
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Краснодар
мин
12
Бабурин
Егор Бабурин
18
Чернов
Евгений Чернов
2
Сорокин
Егор Сорокин
77
Камболов
Руслан Камболов
28
Смольников
Игорь Смольников
16
Классон
Виктор Классон
8
Газинский
Юрий Газинский
52
Вилена
Тонни Вилена
7
Кабелла
Реми Кабелла
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Вандерсон
Вандерсон
Запасные
1
Городов
Евгений Городов
-
39
Сафонов
Матвей Сафонов
-
84
Литвинов
Вячеслав Литвинов
-
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
-
47
Уткин
Даниил Уткин
-
33
Берг
Маркус Берг
-
20
Марков
Евгений Марков
-
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-
Томь
мин
21
Евсеев
Павел Евсеев
14
Конюхов
Евгений Конюхов
10
Симонян
Артем Симонян
72
Синяк
Антон Синяк
8
Андреев
Иван Андреев
-
Косарев
Кирилл Косарев
7
Эннин
Ричи Эннин
29
Денисов
Виталий Денисов
58
Зуев
Илья Зуев
86
Кривцов
Никита Кривцов
9
Файзуллин
Дэнис Файзуллин
69
Давыдов
Денис Давыдов
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
-
23
Пенчиков
Даниил Пенчиков
-
52
Мильдзихов
Давид Мильдзихов
-
13
Леонов
Олег Леонов
-
6
Сакович
Александр Сакович
-
11
Цикаридзе
Тенгиз Цикаридзе
-
20
Дмитриев
Максим Дмитриев
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

20.09.2017 20 сент. 2017 ср 15:00
Томь
2 : 1
Краснодар
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 15:00
Томь
2
Краснодар
1
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
Томь
1 : 5
Краснодар
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
Томь
1
Краснодар
5
01.08.2016 01 авг. 2016 пн 19:30
Краснодар
3 : 0
Томь
01.08.2016 01 авг. 2016 пн 19:30
Краснодар
3
Томь
0
17.03.2014 17 марта 2014 пн 15:30
Томь
1 : 1
Краснодар
17.03.2014 17 марта 2014 пн 15:30
Томь
1
Краснодар
1
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 15:00
Краснодар
4 : 0
Томь
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 15:00
Краснодар
4
Томь
0
08.04.2012 08 апр. 2012 вс 15:30
Краснодар
3 : 1
Томь
08.04.2012 08 апр. 2012 вс 15:30
Краснодар
3
Томь
1
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 11:00
Томь
0 : 0
Краснодар
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 11:00
Томь
0
Краснодар
0
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 13:00
Томь
0 : 4
Краснодар
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 13:00
Томь
0
Краснодар
4
14.05.2011 14 мая 2011 сб 15:15
Краснодар
2 : 2
Томь
14.05.2011 14 мая 2011 сб 15:15
Краснодар
2
Томь
2
14.07.2010 14 июля 2010 ср 19:00
Краснодар
2 : 1
Томь
14.07.2010 14 июля 2010 ср 19:00
Краснодар
2
Томь
1

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