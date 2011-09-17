Матч завершен
Томь
Томск
0:4
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Жоаозиньо 39
Ерохин 55
Мовсисян 90
Мигел 90
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
17 сент. 2011, 13:00 МСК
17.09.2011, 13:00 МСК
суббота
Тимур Арсланбеков
Тимур Арсланбеков
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
46
0
Ропотан
Адриан Ропотан
62
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
0
Голышев
Павел Голышев
46
0
Савин
Евгений Савин
90
Запасные
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
0
Сосновский
Сергей Сосновский
0
Гультяев
Илья Гультяев
0
Климов
Валерий Климов
0
Баженов
Никита Баженов
0
Канунников
Максим Канунников
0
Стариков
Евгений Стариков
Краснодар
мин
0
Городов
Евгений Городов
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Тубич
Неманья Тубич
90
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
0
Жоаозиньо
Жоаозиньо
39'
39'
64
0
Кульчий
Александр Кульчий
90
0
Шипицин
Евгений Шипицин
54
0
Михеев
Андрей Михеев
90
0
Абреу
Марсио Абреу
73
0
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
90
Запасные
0
Усминский
Игорь Усминский
0
Мартынович
Александр Мартынович
0
Татарчук
Владимир Татарчук
0
Ерохин
Александр Ерохин
55'
0
Ермаков
Максим Ермаков
0
Мигел
Руи Мигел
90'
0
Мовсисян
Юра Мовсисян
90'