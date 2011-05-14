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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Шипицин 14
Пикущак 29
2:2
Матч завершен
Томь
Томск
Голышев 56
Голышев 70
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
14 мая 2011, 15:15 МСК
14.05.2011, 15:15 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
0
Городов
Евгений Городов
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
57
0
Шипицин
Евгений Шипицин
14'
14'
90
0
Мартынович
Александр Мартынович
90
0
Враньеш
Огнен Враньеш
90
0
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
0
Кульчий
Александр Кульчий
90
0
Дринчич
Никола Дринчич
90
0
Абреу
Марсио Абреу
74
0
Татарчук
Владимир Татарчук
90
0
Пикущак
Игорь Пикущак
29'
29'
58
Запасные
0
Усминский
Игорь Усминский
0
Марков
Николай Марков
0
Рябов
Константин Рябов
0
Михеев
Андрей Михеев
0
Ерохин
Александр Ерохин
0
Гогниев
Спартак Гогниев
0
Мовсисян
Юра Мовсисян
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Сосновский
Сергей Сосновский
59
0
Строев
Виктор Строев
90
0
Баженов
Никита Баженов
46
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Тигорев
Ян Тигорев
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
0
Голышев
Павел Голышев
56'
70'
56'
70'
90
0
Канунников
Максим Канунников
71
Запасные
0
Комиссаров
Иван Комиссаров
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Стариков
Евгений Стариков
0
Погребняк
Кирилл Погребняк