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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 44
Ари 57
Смолов 60
3:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
1 авг. 2016, 19:30 МСК
1.08.2016, 19:30 МСК
понедельник
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
7
Мамаев
Павел Мамаев
71
8
Газинский
Юрий Газинский
90
2
Измайлов
Марат Измайлов
31
33
Перейра
Маурисио Перейра
63
9
Ари
Ари
57'
57'
90
90
Смолов
Федор Смолов
44'
60'
44', 60'
90
Запасные
66
Адамов
Денис Адамов
27
Синицын
Андрей Синицын
98
Петров
Сергей Петров
4
Мартынович
Александр Мартынович
3
Страндберг
Стефан Страндберг
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
38
Куасси
Эбуэ Куасси
14
Вандерсон
Вандерсон
Томь
мин
77
Коченков
Антон Коченков
90
19
Тен
Петр Тен
46
3
Дьяков
Виталий Дьяков
90
15
Бордачев
Максим Бордачев
90
4
Пульич
Анте Пульич
90
9
Комбаров
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90
92
Чуперка
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90
15
Голышев
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61
48
Тишкин
Максим Тишкин
90
17
Пугин
Алексей Пугин
74
22
Самодин
Сергей Самодин
90
Запасные
1
Солосин
Алексей Солосин
14
Дудиев
Аслан Дудиев
20
Яблонски
Давид Яблонски
34
Баляйкин
Евгений Баляйкин
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
88
Попов
Артем Попов
78
Кудряшов
Павел Кудряшов