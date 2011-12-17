Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Баррал 61
1:2
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Тьеви 3
Гарсия 84
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
17 дек. 2011, 20:00 МСК
17.12.2011, 20:00 МСК
суббота
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Суарес
Дамиан Суарес
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Ривера
Альберто Ривера
80
0
Трехо
Оскар Трехо
85
0
Каштру
Андре Каштру
90
0
Ново
Начо Ново
69
0
Баррал
Давид Баррал
61'
61'
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Ботиа
Альберто Ботиа
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Билич
Мате Билич
0
Моран
Луис Моран
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Галан
Эрнесто Галан
90
0
Ромарик
Ромарик
90
0
Вайсс
Владимир Вайсс
46
0
Баэна
Рауль Баэна
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
84'
84'
87
0
Тьеви
Тьеви
3'
3'
63
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Амат
Жорди Амат
0
Каналь
Альберт Каналь
0
Датоло
Хесус Датоло
0
Гомес
Кристиан Гомес
0
Фонте
Руи Фонте
0
Васкес
Альваро Васкес