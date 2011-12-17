Матч завершен
Спортинг
Хихон
Баррал 61
1:2
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Тьеви 3
Гарсия 84
Примера, 17 тур

Примера,

17 тур

Испания
17 дек. 2011, 20:00 МСК
17.12.2011, 20:00 МСК
суббота
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Суарес
Дамиан Суарес
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Ривера
Альберто Ривера
80
0
Трехо
Оскар Трехо
85
0
Каштру
Андре Каштру
90
0
Ново
Начо Ново
69
0
Баррал
Давид Баррал
61'
61'
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Ботиа
Альберто Ботиа
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Билич
Мате Билич
0
Моран
Луис Моран
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Галан
Эрнесто Галан
90
0
Ромарик
Ромарик
90
0
Вайсс
Владимир Вайсс
46
0
Баэна
Рауль Баэна
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
84'
84'
87
0
Тьеви
Тьеви
3'
3'
63
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Амат
Жорди Амат
0
Каналь
Альберт Каналь
0
Датоло
Хесус Датоло
0
Гомес
Кристиан Гомес
0
Фонте
Руи Фонте
0
Васкес
Альваро Васкес