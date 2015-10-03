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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Кайседо 62
1:2
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Халилович 10
Менендес 90
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
3 окт. 2015, 21:30 МСК
3.10.2015, 21:30 МСК
суббота
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
25
Лопес
Пау Лопес
90
5
Альварес
Виктор Альварес
46
22
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
6
Роко
Энцо Роко
90
27
Дуарте
Рубен Дуарте
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
21
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
27
Асенсио
Марко Асенсио
90
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
62'
62'
64
17
Перес
Эрнан Перес
90
Запасные
13
Барди
Франческо Барди
24
Райо
Антонио Райо
16
Лопес
Хави Лопес
6
Севилья
Сальвадор Севилья
24
Монтанье
Пако Монтанье
9
Бурги
Бурги
23
Морено
Жерар Морено
Спортинг
мин
13
Гарсия
Альберто Гарсия
90
11
Лора
Альберто Лора
90
15
Канелья
Роберто Канелья
90
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
90
14
Менендес
Серхио Менендес
90'
90'
90
6
Альварес
Серхио Альварес
90
10
Касес
Начо Касес
90
25
Халилович
Ален Халилович
10'
10'
82
20
Санабрия
Антонио Санабрия
64
23
Джони
Джони
74
Запасные
26
Диас
Деннис Диас
28
Мере
Хорхе Мере
18
Лопес Бланко
Исмаэль Лопес Бланко
17
Омар
Омар
30
Перес
Пабло Перес
21
Уго
Уго
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро