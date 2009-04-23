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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
0:3
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Нене 35
Роман 73
Кальехон 75
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
23 апр. 2009, 21:00 МСК
23.04.2009, 21:00 МСК
четверг
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Лафуэнте
Иньяки Лафуэнте
90
0
Неру
Франсиско Борха Неру
90
0
Херард
Херард
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Камачо
Диего Камачо
90
0
Кармело
Кармело
74
0
Моран
Луис Моран
46
0
Билич
Мате Билич
90
Запасные
0
Санчес
Серхио Санчес
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Камара
Рауль Камара
0
Сесилия
Педро Сесилия
0
Матео
Кике Матео
0
Баррал
Давид Баррал
Эспаньол
мин
0
Камени
Идрисс Камени
90
0
Гарсиа
Давид Гарсиа
90
0
Санчес
Серхио Санчес
90
0
Харке
Даниэль Гонсалез Харке
90
0
Пареха
Николас Пареха
84
0
Нене
Нене
35'
35'
90
0
Де Ла Пенья
Иван Де Ла Пенья
52
0
Уртадо
Мойзес Уртадо
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
0
Тамудо
Рауль Тамудо
66
0
Алонсо
Иван Алонсо
90
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Торрехон
Марк Торрехон
0
Чика
Хавьер Чика
0
Руфете
Франсиско Руфете
0
Роман
Роман
73'
0
Коро
Коро
0
Кальехон
Хосе Кальехон
75'