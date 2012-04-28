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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
0:3
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Колунга 48
Суарес 71
Билич 80
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
28 апр. 2012, 19:00 МСК
28.04.2012, 19:00 МСК
суббота
Составы
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Санчес
Виктор Санчес
68
0
Гомес
Кристиан Гомес
46
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Баэна
Рауль Баэна
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90
0
Уче
Калу Уче
90
0
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
79
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Амат
Жорди Амат
0
Ромарик
Ромарик
0
Вайсс
Владимир Вайсс
0
Лопес
Хави Лопес
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
0
Васкес
Альваро Васкес
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Суарес
Дамиан Суарес
71'
71'
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
66
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Колунга
Адриан Колунга
48'
48'
74
0
Трехо
Оскар Трехо
90
0
Сангой
Гастон Сангой
60
Запасные
0
Орфилья
Педро Орфилья
0
Менендес
Серхио Менендес
0
Гарсиа
Мойсес Гарсиа
0
Ривера
Альберто Ривера
0
Каштру
Андре Каштру
0
Менди
Формос Менди
0
Билич
Мате Билич
80'