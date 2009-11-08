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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Билич 3
1:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
8 нояб. 2009, 19:00 МСК
8.11.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
83
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
74
0
Моран
Луис Моран
70
0
Билич
Мате Билич
3'
3'
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Камачо
Диего Камачо
0
Кармело
Кармело
0
Матео
Кике Матео
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
Эспаньол
мин
0
Камени
Идрисс Камени
90
0
Пареха
Николас Пареха
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Пильюд
Иван Пильюд
90
0
Уртадо
Мойзес Уртадо
90
0
Верду
Хоан Верду
55
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
0
Алонсо
Иван Алонсо
78
0
Кальехон
Хосе Кальехон
90
0
Маркес
Фернандо Маркес
40
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Ронкалья
Факундо Ронкалья
0
Шунсуке Накамура
Шунсуке Накамура
0
Де Ла Пенья
Иван Де Ла Пенья
0
Хави Маркес
Хави Маркес
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Саар
Бен Саар